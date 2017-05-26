У прокуратурі підбили попередні підсумки спецоперації проти екс-податківців

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Суд заарештував 11 підозрюваних, стільки ж були звільнені з-під варти.

Печерський суд Києва заарештував 11 підозрюваних у корупції колишніх високопосадовців Міністерства доходів і зборів, затриманих під час масштабної спецоперації 24 травня.

Сім підозрюваних були звільнені з-під варти під заставу, четверо – під особисте зобов'язання, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю ввечері, 26 травня.

Загальна сума визначених судом застав склала 326 мільйонів 128 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 23 автомобілі, 5,5 мільйонів доларів, 3,7 мільйона гривень, більше трьох кілограмів банківського золота, 20 картин (попередньо 18-19 століття), більше 20 дорогих наручних годинників.

Під час процесуальних дій були присутні 33 адвокати підозрюваних.

За словами Матіоса, без доставки всіх підозрюваних авіацією до Києва в екстреному порядку неможливо було б обрати всім їм запобіжні заходи протягом 72 годин.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.

Детальніше читайте в матеріалі Оксани Денисової "Антикорпційна піар-ація" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".