У понеділок в Мінську продовжаться переговори про звільнення заручників

Україна готова ознайомити представників терористичних "республік" з результатами верифікації осіб, які утримуються під вартою.
Як повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook 14 травня, українська сторона готова ознайомити представників терористичних "республік" з результатами верифікації осіб, які утримуються під вартою.
Раніше перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомляла, що терористи пропонують обміняти 128 заручників на 640 бойовиків, які утримуються під вартою в Україні
Проте сотні затриманих і засуджених бойовиків "ДНР" і "ЛНР" категорично відмовляються від переміщення до ОРДЛО. Робота з верифікації списків, в якій були задіяні офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, СБУ та ОБСЄ, тривала з 28 квітня по 12 травня.DT.UA