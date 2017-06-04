У першому кварталі нинішнього року український експорт виріс на 28%

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Найбільшу частку в структурі експорту склала продукція АПК та харчової промисловості.

Обсяги українського експорту значно зросли

У першому кварталі нинішнього року обсяг українського експорту товарів та послуг сягнув 12,4 млрд дол., що на 2,7 млрд більше, ніж роком раніше. Про це у своїй статті дляпише Юлія Самаєва.

Автор зазначає, що минулого тижня уряд відзвітував про досягнення українських експортерів, які перевищили результати торішнього першого кварталу на 28%.

"У першому кварталі ц.р. обсяг українського експорту товарів і послуг становив 12,4 млрд дол., що на 2,7 млрд більше, ніж роком раніше. У структурі експорту товарів найбільшу частку становила продукція АПК і харчової промисловості (44%), металургії (23,4%), машинобудування (10,4%), а також мінеральні продукти (9,2%)", – йдеться в статті.

Самаєва зазначає, що незважаючи на блокаду Донбасу, зростання обсягів експорту товарів демонстрували майже всі галузі економіки, за винятком деревообробної та хімічної.

"Щоправда, якщо аналізувати конкретні товари, то картинка менш оптимістична, бо продаємо ми виключно сировину і напівфабрикати — плоский прокат, залізну руду, соєві боби, кукурудзу, пшеницю, ячмінь. З відносно готових продуктів — хіба що соняшникова олія і цукор", – уклала вона.

Раніше повідомлялося, що за даними офіційної статистики, український аграрний експорт протягом січня-березня поточного року збільшився на 38,6% і склав $ 4,56 млрд, що на $ 1,26 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Детальніше про здобутки та проблеми українських експортерів читайте в статті Юлії Самаєвої "Дійти до полиці. Чому 28-відсоткове зростання експорту — дуже скромний показник" у тижневику "Дзеркало тижня. України".