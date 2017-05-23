У перший день безвізу з Євросоюзом пасажиропотік зросте на 30% - Прикордонна служба

Українці планують збільшити поїздки в країни Євросоюзу на 50%. Прикордонники кажуть, що значно менше.

Українці чекають безвізового режиму

У день набуття чинності безвізового режиму з Європейським Союзом пасажиропотік зросте на 50%, повідомив голова Держприкордонслужби України Віктора Назаренко.

"Що стосується наших прогнозів і очікувань 11 червня, то ми вивчили досвід наших молдавських і грузинських колег. Він, звичайно, різний, адже у Грузії немає автомобільних пунктів пропуску з ЄС, плюс у наших країн різна кількість населення. Але в цілому, з урахуванням можливостей пунктів пропуску та літнього періоду, ми очікуємо, що пасажиропотік у перший день може збільшитися на 30%, а в подальшому – на 10-15%. Це з урахуванням досвіду наших колег", - сказав Назаренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, за останні два роки майже кожен десятий дорослий українець (10%) відвідував країни Європейського Союзу принаймні одного разу. Головними причинами відвідування ЄС є відпочинок (29%), відрядження (28%) і працевлаштування (18%).

У лютому 2017 року поїздка в країни Європейського Союзу протягом наступних 12 місяців на відпочинок була актуальною для 22% українців. У разі введення безвізового режиму частка тих, хто планує поїхати до ЄС, зростає на 50%. зокрема, частка тих, для кого відпочинок в країнах ЄС є актуальним планом, збільшується до 31%. У разі працевлаштування – до 23%.