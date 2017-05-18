У передмісті Докучаєвська бойовики жбурнули в автомобіль ОБСЄ димову шашку

Жоден член Місії внаслідок інциденту не постраждав.

Бойовики в Донбасі знову провокують ОБСЄ OSCE

Патрульнапередодні, 17 травня, поблизу Докучаєвська був атакований бойовиками, йдеться у звіті Місії.

Так, п'ятеро співробітників Місії на двох броньованих автомобілях перебували на північно-східній околиці окупованого терористичною організацією "ДНР" Докучаєвська. Автомобілі ОБСЄ рухалися у західному напрямку позаду зеленої вантажівки "Камаз-4350" з номерними знаками ДК-1823. У задній частині вантажного відсіку військової вантажівки сиділо шестеро осіб.

"О 13:47, коли перший автомобіль патруля СММ перебував на відстані 50 метрів від вантажівки, спостерігачі побачили, як один із тих чоловіків кинув пристрій невстановленого типу (ймовірно, димову гранату), який упав приблизно за десять метрів перед першим автомобілем СММ. Пристрій горів, утворюючи білий дим. Патруль СММ обминув цей пристрій, врешті-решт перегнав вантажівку і поїхав далі до найближчого відомого спостерігачам безпечного місця в Докучаєвську", - розповіли спостерігачі.

Приблизно через годину, о 14:20, патруль повертався на базу в окупованому бойовиками Донецьку. На місці інциденту спостерігачі побачили сліди горіння на асфальті та траві, але решток пристрою поблизу не знайшли.

"Патруль Місії благополучно повернувся до своєї бази в Донецьку. Жоден з автомобілів СММ не був пошкодженим. СММ повідомила про цей інцидент Спільний центр із контролю та координації (СЦКК)", - резюмували в Місії.

Нагадаємо, 23 квітня автомобіль місії ОБСЄ підірвався на міні в районі села Пришиб в окупованій частині Луганської області. Внаслідок вибуху загинув спостерігач-громадянин США, двоє співробітників місії – громадяни Чехії і Німеччини – з пораненнями були доставлені у лікарню в окупованому Луганську.

Бойовики терористичної організації "ЛНР" одразу ж після інциденту звинуватили Збройні сили України в обстрілі патруля, однак незабаром визнали, що автомобіль підірвався на протитанковій міні.

У СЦКК відзначили, що в момент інциденту режиму припинення вогню дотримувалися як українські військовослужбовці, так і бойовики російсько-терористичних формувань.