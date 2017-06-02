У Осмаєва в хребті застрягли кілька куль – ЗМІ

Зараз потерпілий перебуває у 17 лікарні Києва.

Стан Адама Осмаєва після замаху залишається важким

Станом на ранок 2 червня стан чеченського добровольцяпісля замаху залишається важким – у нього переламані ключиці і пробиті легені, а кілька куль застрягли у хребті.

Як повідомляє "112 Україна", зараз постраждалий знаходиться в 17 лікарні Києва.

У його нападника - 4 кульові поранення і видалено частину легенів.

Біля лікарні чергують поліцейські.

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву і Адама Осмаєва.

Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.

Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.