Топ Новини
<
>

У Осмаєва в хребті застрягли кілька куль – ЗМІ

2 червня в 10:39

Зараз потерпілий перебуває у 17 лікарні Києва.

Адам Осмаев
Стан Адама Осмаєва після замаху залишається важким
Станом на ранок 2 червня стан чеченського добровольця Адама Осмаєва після замаху залишається важким – у нього переламані ключиці і пробиті легені, а кілька куль застрягли у хребті.

Як повідомляє "112 Україна", зараз постраждалий знаходиться в 17 лікарні Києва.

У його нападника - 4 кульові поранення і видалено частину легенів.

Біля лікарні чергують поліцейські.

Дивіться фото: У МВС повідомили обставини замаху на Осмаєва й Окуеву

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву і Адама Осмаєва.

Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.

Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.

За матеріалами: 112 Україна
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...