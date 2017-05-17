У ОРДЛО знову шукають "українську агентуру" - ІС

"Чиновників адміністрацій" терористів посилено перевіряють підконтрольні російським кураторам "спецслужби Л-ДНР".
Дані перевірки включають в себе перевірку поїздок "чиновників" на підконтрольні Україні території і наявності у них українських документів, а також наявності можливого бізнесу в Україні.
У ФСБ РФ упевнені в тому, що дані категорії "держслужбовців" особливо схильні до вербування "українськими спецслужбами".
Нагадаємо, напередодні святкування Дня Перемоги 9 травня, пропагандисти терористичної організації "ДНР" повідомили про проникнення на окуповану територію Донецької області "десятків українських ДРГ", нібито озброєних гранатометами. А керівництво так званого "МДБ ДНР" розпорядилося посилити "контрдиверсійні заходи".DT.UA