У ОРДЛО знову шукають "українську агентуру" - ІС

"Чиновників адміністрацій" терористів посилено перевіряють підконтрольні російським кураторам "спецслужби Л-ДНР".

У ОРДЛО знову посилено шукають "осіб, які контактували з українськими спецслужбами" ДАН

Співробітники "МДБ" терористичних організацій "Л-ДНР" отримали від своїх кураторів з ФСБ Росії негласну вказівку перевірити керівний склад "адміністрацій" терористів на предмет "ступеня підтримки зв'язків із представниками українських керівних кіл", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Дані перевірки включають в себе перевірку поїздок "чиновників" на підконтрольні Україні території і наявності у них українських документів, а також наявності можливого бізнесу в Україні.

У ФСБ РФ упевнені в тому, що дані категорії "держслужбовців" особливо схильні до вербування "українськими спецслужбами".

Нагадаємо, напередодні святкування Дня Перемоги 9 травня, пропагандисти терористичної організації "ДНР" повідомили про проникнення на окуповану територію Донецької області "десятків українських ДРГ", нібито озброєних гранатометами. А керівництво так званого "МДБ ДНР" розпорядилося посилити "контрдиверсійні заходи".