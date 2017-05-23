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У Новоазовському районі бойовики потерпають від інфекційних захворювань – розвідка

23 травня в 12:32

"Морпіхи" терористів відправлені на карантин.

Медицина
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Терористи зі складу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) російсько-терористичних військ переведені на карантин у зв'язку зі збільшенням випадків інфекційних захворювань серед особового складу, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Місцеве населення також незадоволене ротацією бойовиків з підрозділів полку до населеного пункту Сєдове. Російські найманці порушують громадський порядок, привласнюють майно місцевих мешканців та затримують цивільних осіб під різними надуманими приводами.

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Як повідомлялося раніше, російські куратори зобов'язали бойовиків пройти "атестацію особового складу", в рамках якої потрібно здати аналізи крові на ВІЛ та СНІД, а також вживання наркотиків, і пройти співбесіду з наркологом і психіатром.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія бойовики карантин інфекція розвідка морпіх
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