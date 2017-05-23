У Новоазовському районі бойовики потерпають від інфекційних захворювань – розвідка

"Морпіхи" терористів відправлені на карантин.

Бойовики в Донбасі не дотримуються норм гігієни

Терористи зі складу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) російсько-терористичних військ переведені на карантин у зв'язку зісеред особового складу, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Місцеве населення також незадоволене ротацією бойовиків з підрозділів полку до населеного пункту Сєдове. Російські найманці порушують громадський порядок, привласнюють майно місцевих мешканців та затримують цивільних осіб під різними надуманими приводами.

Як повідомлялося раніше, російські куратори зобов'язали бойовиків пройти "атестацію особового складу", в рамках якої потрібно здати аналізи крові на ВІЛ та СНІД, а також вживання наркотиків, і пройти співбесіду з наркологом і психіатром.