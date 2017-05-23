У Новоазовському районі бойовики потерпають від інфекційних захворювань – розвідка

"Морпіхи" терористів відправлені на карантин.
Місцеве населення також незадоволене ротацією бойовиків з підрозділів полку до населеного пункту Сєдове. Російські найманці порушують громадський порядок, привласнюють майно місцевих мешканців та затримують цивільних осіб під різними надуманими приводами.
Як повідомлялося раніше, російські куратори зобов'язали бойовиків пройти "атестацію особового складу", в рамках якої потрібно здати аналізи крові на ВІЛ та СНІД, а також вживання наркотиків, і пройти співбесіду з наркологом і психіатром.DT.UA