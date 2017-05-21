У нинішньому році практика продукування академічного плагіату завдасть Україні 4 млрд грн збитків

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Неекономічні збитки від діяльності псевдонаукових корпорацій, які заохочують академічний плагіат, ще більш руйнівні.

Академічний плагіат завдає Україні гігантських економічних та неекономічних збитків depositphotos.com / PixBox

Діяльність псевдонаукових копрораций мафіозного типу, які зробили плагіат у дисертаціях типовою практикою української науки, завдає державі колосальних економічни збитків. У нинішньому році збиток від їх діяльності становитиме понад 4 млрд грн.

Про це йдеться у зверненні групи "Диссергейт" і наукової громадськості до президента України Петра Порошенка, яке оприлюднило DT.UA.

"Рахунок прямих збитків, спричинених продукуванням ними (корпораціями. — ред.) академічних плагіаторів і псевдонауковців, йде на мільярди гривень. За експертними оцінками, плагіат містять щонайменше 30% від загальної кількості докторських і кандидатських дисертацій, захищених за період з 1993 року по квітень 2017-го. Володарі отриманих за плагіат наукових ступенів, одержуючи доплати за них та за вчені звання і займаючи посади, які б вони без цих ступенів не мали права посісти, у цьому році коштуватимуть державному бюджету України понад 4 мільярди грн", - цитує документ Лідія Суржик у своєму матеріалі для DT.UA.

До звернення додаються вихідні дані для розрахунку бюджетних коштів, виділених на доплати для 30% осіб (плагіаторів) від загальної кількості докторів/кандидатів – професорів/доцентів України.

Зазначається, що автори звернення вказують на те, що неекономічні збитки від діяльності псевдонаукових корпорацій ще більш руйнівні.

"Це — корупція, моральне розтління студентської молоді, моральна і духовна деградація суспільства, катастрофічне зниження якості вищої (як наслідок — і середньої) освіти, фактична відсутність захисту прав інтелектуальної власності.", - наводить Суржик позицію групи "Диссергейт".

Цей негативний відбір веде до деградації освіти і науки, що вже у найближчій перспективі може сприяти ослабленню технологічної безпеки країни і зниження конкурентоспроможності української економіки".

Нагадаємо, експерти Українського мовно-інформаційного фонду (УМІФ) Національної академії наук України провели логіко-лінгвістичну експертизу докторської дисертації Катерини Кириленко (дружини віце-прем'єра з гуманітарних питань В. Кириленка) встановивши, що щонайменше 30% тексту роботи є скопійованим матеріалом інших авторів без посилання на джерела, а рівень її мовного та стилістичного оформлення не відповідає рівню робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Нагадаємо, атестаційна колегія Міністерства освіти і науки на своєму черговому засіданні 1 липня минулого року розглянула висновок спеціалізованої вченої ради НУБіП щодо дисертації Катерини Кириленко. Незважаючи на незаперечні факти масштабного плагіату в докторській дисертації Катерини Кириленко, атестаційна колегія МОН вирішила не позбавляти її наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Детальніше про проблему засилля академічного плагіату в Україні читайте в матеріалі Лідії Суржик "Чотири мільярди на плагіат" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".