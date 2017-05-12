У Німеччині завершилися танкові змагання НАТО з участю українських військових

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Перше місце зайняли танкісти з Австрії.

Танкові змагання The Strong Europe Tank Challenge 2017, які проходили на полігоні Графенвир в Німеччині завершилися в четвер, 12 травня.

Під час виконання різних завдань кращі результати продемонстрували команди з Австрії, Німеччини та США, які посіли перше, друге і третє місця відповідно, повідомляє прес-служба Армії США.

Також у змагання брали участь військовослужбовці з Польщі, Франції та України. Для українських танкістів це був перший досвід участі в міжнародних змаганнях НАТО.

Австрійська, польська і німецька команди демонстрували бойові навички на модифікаціях танка Leopard 2A. Французькі танкісти виступили на Leclerc, а американські – на M1A2.

Військовослужбовці танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ брали участь у змаганнях на "Булатах" Т-64БМ.

Під час змагання, які почалися 7 травня, танкісти виконали по 12 тактичних завдань. Військовослужбовці мали ідентифікувати 30 видів техніки союзників і ймовірного противника, продемонструвати навички ведення вогню з танкових гармат і стрілецької зброї в різних умовах, подолання перешкод і обслуговування техніки.

Командувач Сухопутних військ Армії США в Європі Бен Ходжес відзначив високий рівень підготовки українських військовослужбовців, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

"Досвід українського взводу, який воював проти російських танків, дуже цікавий для нас. Це один з мотивів ухвалення рішення про участь України у цьогорічних змаганнях. Сподіваюся, вони братимуть участь у них і надалі", – зазначив генерал.

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Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, у свою чергу, також позитивно оцінив досвід участі українських танкістів у змаганнях. Він зазначив, що хоча українські танки за низкою параметрів не поступаються закордонним аналогам, вони потребують деякого доопрацювання.

"Перший раз українські танкісти беруть участь у міжнародних змаганнях такого рівня. Для нас це дуже цікаво в плані накопичення та обміну досвідом... Наші танкісти на незнайомій місцевості виконали вправи з першого разу... Нам не соромно, ми ними пишаємося", – підкреслив начальник Генштабу.

Змагання The Strong Europe Tank Challenge щорічно проводяться в одній з країн НАТО з метою відпрацювання взаємодії між бронетанковими підрозділами держав Альянсу, обміну тактичними прийомами і процедурами їх бойового застосування. Українські танкісти вперше беруть участь у цих змаганнях, де вони змагаються з командами зі США, Німеччини, Польщі, Франції, Польщі та Австрії.

У 2016 році перемогу в танковому біатлоні здобули німецькі танкісти. Друге та третє місця зайняли військовослужбовці з Данії та Польщі.