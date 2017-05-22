У НАЗК схвалили порядок здійснення моніторингу способу життя чиновників

Підставами для проведення такого моніторингу є інформація від фізичних осіб, громадських організацій, ЗМІ та правоохоронних органів.

НАЗК схвалило порядок здійснення моніторингу способу життя е-декларантів НАЗК / Facebook

У Національному агентстві з питань протидії корупції () схвалено Порядок здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування. Як повідомляє прес-служба відомства, рішення прийнято на засіданні НАЗК 18 травня.

Наголошується, що схвалений порядок визначає механізм здійснення НАЗК вибіркового моніторингу способу життя суб'єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім'ї майну і одержаним ними доходам, згідно з декларацією.

Підставами для проведення моніторингу є інформація, яка надходить від фізичних осіб, громадських об'єднань, ЗМІ, правоохоронних органів і стосується фактичних даних про невідповідність рівня життя чиновника і членів його майну і доходам, зазначеним у декларації.

Згідно з повідомленням агентства, документ, розроблений робочою групою у складі представників НАЗК, Секретаріату Кабміну, Мін'юсту, НАБУ та громадськості, дозволить уніфікувати процедуру здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування.

У даний момент документ знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції.

Раніше Кабінет міністрів надав НАЗК доступ до системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.

Нагадаємо, 7 квітня Міністерство юстиції України презентувало законопроект про перезавантаження роботи НАЗК. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що закликав депутатів ухвалити документ до 1 травня.