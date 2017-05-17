У НАТО назвали питанням безпеки блокування російських сайтів в Україні

В НАТО вірить у прихильність України міжнародним зобов'язанням.

У НАТО дали оцінку українським санкцій щодо російських інтернет-ресурсів depositphotos.com / Vadymvdrobot

У НАТО вважають, що санкції проти низки російських інтернет-ресурсів – питання безпеки, а не свободи слова.

"Український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова. НАТО працює з Україною щодо посилення її реформ, включаючи питання демократії, верховенства закону і дотримання прав людини. Свобода преси входить до теми діалогу. Ми віримо в відданість України її міжнародним зобов'язанням і діючу в Україні систему стримувань і противаг", - заявили російському агентству "ТАСС" у прес-службі НАТО.

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "мейл.ру Україна" і ТОВ "ВКонтакте".

На "Яндекс" накладаються, зокрема, такі обмеження як блокування активів; обмеження торгових операцій; перешкоджання виведенню капіталів за межі України; обмеження виконання економічних і фінансових зобов'язань; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Інтернет-провайдерам України забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів і сервісів "Яндекса".

Подібні обмеження накладаються на "мейл.ру Україна". Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru), а також соціально-орієнтованим ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) і "Однокласники" (www. ok.ru).

Обмеження вводяться на строк до трьох років.

У списку санкцій також внесені "Лабораторія Касперського" і "Центр технічної підтримки" Доктор Веб ".