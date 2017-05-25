У НАБУ зв'язали справу проти Углавы з розслідуванням про незаконне збагачення заступник голови СБУ

Ім'я заступника Грицака НАБУ не назвали, але, судячи з усього, мова йде про Павла Демчину.

Заступник голови СБУ, яким зацікавилися в НАБУ, поскаржився на керівництво Бюро в Генпрокуратуру НАБУ

Підставою для реєстрації Генеральною прокуратурою кримінального провадження відносно першого заступника директора Національного антикорупційного бюростав рапорт першого заступника голови СБУ, стверджують у НАБУ.

"Сьогодні генеральний прокурор України, відповідаючи на запитання журналістів щодо мотивів відкриття справи стосовно першого заступника директора НАБУ, послався на заяви юридичних компаній та народних депутатів. Однак він забув сказати, що підставою для відкриття кримінального провадження став рапорт першого заступника голови СБУ, який, за збігом обставин, є фігурантом кримінального провадження за фактами незаконного збагачення, що розслідується детективами Бюро", – сказано в заяві, поширеній прес-службою НАБУ ввечері в середу, 24 травня.

Як повідомлялося, у березні Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження відносно першого заступника голови СБУ. Підставою для слідчих дій НАБУ стали матеріали журналістського розслідування. Ім'я фігуранта тоді також не було названо, однак незадовго до цього журналісти проекту "Слідство.Інфо" виявили нерухомість й автомобілі сім'ї першого заступника голови СБУ, начальника управління "К" Павла Демчини, яких немає в декларації. Згідно електронною декларацією, Демчина проживає в гуртожитку СБУ, не має автомобіля, власного житла і заощаджень.

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що співробітники Генеральної прокуратури України почали розслідування стосовно першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави за підозрою в приховуванні громадянства Грузії при прийомі на роботу й ухиленні від сплати податків. У свою чергу замдиректора НАБУ розцінив відкриту проти нього справу як тиск на Бюро.

Наступного дня НАБУ зареєструвало зустрічне кримінальне провадження за фактом втручання ГПУ в роботу Бюро.