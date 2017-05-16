Топ Новини
<
>

У НАБУ розслідують участь свого співробітника у ДТП

16 травня в 17:49

В даний момент ведеться збір матеріалів для встановлення всіх обставин скоєння ДТП.

НАБУ1
У НАБУ встановлюють всі обставини ДТП зі своїм співробітником
НАБУ / Flickr
Національне антикорупційне бюро України 15 травня розпочало службове розслідування стосовно свого співробітника, який напередодні став учасником ДТП в Києві.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, розслідування здійснює Управління внутрішнього контролю при НАБУ (УВК).

"Наразі відбувається збір матеріалів для встановлення всіх обставин скоєння ДТП: проводяться опитування очевидців та учасників ДТП, співробітників Національної поліції, аналізуються записи з відеокамер спостереження тощо", – йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що після завершення службового розслідування, УВК надасть його висновки дисциплінарної комісії НАБУ. Остання буде приймати рішення щодо наявності в діях співробітника НАБУ – учасника ДТП – ознак дисциплінарного проступку.

Згідно з повідомленням, в даний момент кримінального провадження за фактом ДТП немає, а сам співробітник, який потрапив у ДТП, перебуває на лікарняному.

У НАБУ також нагадали, що до складу дисциплінарної комісії, відповідно до Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", входять представники громадськості – члени Ради громадського контролю при НАБУ.

Читайте також: Суди не поспішають розглядати справи детективів - НАБУ

Раніше ЗМІ повідомляли, що 14 травня співробітник НАБУ Олексій Довгий, керуючи автомобілем у нетверезому стані, збив пам'ятник і врізався в мікроавтобус.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги ДТП НАБУ розслідування
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...