У НАБУ розслідують участь свого співробітника у ДТП

В даний момент ведеться збір матеріалів для встановлення всіх обставин скоєння ДТП.

У НАБУ встановлюють всі обставини ДТП зі своїм співробітником НАБУ / Flickr

Національне антикорупційне бюро України 15 травня розпочало службове розслідування стосовно свого співробітника, який напередодні став учасником ДТП в Києві.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, розслідування здійснює Управління внутрішнього контролю при НАБУ (УВК).

"Наразі відбувається збір матеріалів для встановлення всіх обставин скоєння ДТП: проводяться опитування очевидців та учасників ДТП, співробітників Національної поліції, аналізуються записи з відеокамер спостереження тощо", – йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що після завершення службового розслідування, УВК надасть його висновки дисциплінарної комісії НАБУ. Остання буде приймати рішення щодо наявності в діях співробітника НАБУ – учасника ДТП – ознак дисциплінарного проступку.

Згідно з повідомленням, в даний момент кримінального провадження за фактом ДТП немає, а сам співробітник, який потрапив у ДТП, перебуває на лікарняному.

У НАБУ також нагадали, що до складу дисциплінарної комісії, відповідно до Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", входять представники громадськості – члени Ради громадського контролю при НАБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 14 травня співробітник НАБУ Олексій Довгий, керуючи автомобілем у нетверезому стані, збив пам'ятник і врізався в мікроавтобус.