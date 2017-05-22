У НАБУ хочуть завершити розслідування у "справі Насірова" до початку червня

У справах НАБУ заарештовані грошові кошти в розмірі близько 3 млрд грн, повідомив глава відомства.

У НАБУ майже завершили розслідування стосовно Романа Насірова sfs.gov.ua

Національне антикорупційне бюро України () має намір завершити розслідування кримінального провадження проти відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова до кінця травня, заявив директор бюро Артем Ситник.

"Ми плануємо в цьому місяці завершити розслідування і відкрити стороні захисту матеріали справи. Можливо це буде в кінці цього – на початку наступного місяця", - цитують його слова "Українські новини".

Ситник також зазначив, що існує ряд проблем з розглядом справ проти вищих державних чиновників у суді. Так, судді іноді бояться розглядати подібні справи, затягують їх, а політики, в свою чергу, відкрито чинять тиск на суд.

Голова бюро розповів, що у справах бюро заарештовані грошові кошти в розмірі близько 3 млрд грн.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка" по епізоду про незаконне надання відстрочки по оплаті ренти компаніями-учасниками корупційної оборудки. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав голові Державної фіскальної служби Романом Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Однак 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу на суму 100 млн гривень. Ввечері він вийшов із СІЗО.

Детальніше про "справу Насирова" читайте у матеріалі Юлії Мостової "Аналіз фіскала" у свіжому випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".