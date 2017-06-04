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У МЗС повідомили про відсутність громадян України серед постраждалих під час теракту в Лондоні

4 червня в 14:33

Президент України та голова МЗС висловили свої співчуття постраждалим внаслідок теракту. 

В Лондоне опять наезд на пешеходов
Українців серед постраждалих у Лондоні немає
Серед постраждалих внаслідок терористичного акту в Лондоні українців немає, повідомляє консульська служба Міністерства закордонних справ України.

"Інфо поліції Лондона станом на 10:00. Українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з компетентними органами", - наголошується у повідомленні дипломатичного відомства у Twitter.

Свої співчуття постраждалим від теракту висловили президент України Петро Порошенко та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією", - написав Порошенко на своїй сторінці в Twitter.

При цьому Павло Клімкін наголосив на тому, що лондонський теракт був "боягузливим".

"Шокований боягузливим нападом на Лондон. Мої думки разом із жертвами та їхніми родинами. Україна продовжує разом із Великою Британією боротися проти тероризму", - написав він.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Лондон теракт Україна Клімкін МЗС Порошенко українці співчуття президент
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