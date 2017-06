У МЗС повідомили про відсутність громадян України серед постраждалих під час теракту в Лондоні

Середукраїнців немає, повідомляє консульська служба Міністерства закордонних справ України.

"Інфо поліції Лондона станом на 10:00. Українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з компетентними органами", - наголошується у повідомленні дипломатичного відомства у Twitter.

Свої співчуття постраждалим від теракту висловили президент України Петро Порошенко та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією", - написав Порошенко на своїй сторінці в Twitter.

При цьому Павло Клімкін наголосив на тому, що лондонський теракт був "боягузливим".

"Шокований боягузливим нападом на Лондон. Мої думки разом із жертвами та їхніми родинами. Україна продовжує разом із Великою Британією боротися проти тероризму", - написав він.

Horrified by cowardly attack that hit #London. My thoughts go to victims and their families.