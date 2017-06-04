У МЗС повідомили про відсутність громадян України серед постраждалих під час теракту в Лондоні

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Президент України та голова МЗС висловили свої співчуття постраждалим внаслідок теракту.

Українців серед постраждалих у Лондоні немає

Середукраїнців немає, повідомляє консульська служба Міністерства закордонних справ України.

"Інфо поліції Лондона станом на 10:00. Українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з компетентними органами", - наголошується у повідомленні дипломатичного відомства у Twitter.

Інфо поліції #Лондон станом на 10:00: українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з комп.органами. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 4 червня 2017 р.

Свої співчуття постраждалим від теракту висловили президент України Петро Порошенко та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією", - написав Порошенко на своїй сторінці в Twitter.

Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 червня 2017 р.

При цьому Павло Клімкін наголосив на тому, що лондонський теракт був "боягузливим".

"Шокований боягузливим нападом на Лондон. Мої думки разом із жертвами та їхніми родинами. Україна продовжує разом із Великою Британією боротися проти тероризму", - написав він.