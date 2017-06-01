У МВС повідомили обставини замаху на Осмаєва й Окуеву

Стрілянина сталася в автомобілі. На місці злочину знайшли три пістолети.

Аміна Окуєва, на життя чоловіка якої та її самої у четвер, 1 червня, було скоєно замах, дає свідчення у відділенні поліції, повідомив глава прес-служби МВС Артем Шевченко.

Зокрема, вона заявила, що відкрила вогонь з нагородного пістолета в цілях самозахисту, і щоб попередити вбивство Адама Осмаєва.

Під час стрілянини Окуєва поранень не отримала.

На місці злочину поліція виявила гільзи, два пістолета ПМ і один Glock, з якого стріляв зловмисник.

"Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет Glock і вистрілив у груди Осмаєва. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка", – уточнив Шевченко.

Кылер встиг здійснити два постріли, Окуєва - чотири.

Пошук речових доказів триває.

За даними поліції, загрози здоров'ю учасників перестрілки немає.

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, в свою чергу, повідомив, що поранених вже прооперували.

"Зараз повинні переводить з операційної до реанімації. Стан стабільно важкий. Одна куля застрягла у хребті", – написав політик про Осмаєва на своїй сторінці у Facebook ввечері в четвер, 1 червня.

Кілеру, за словами Мосійчука, видалили частину легені.

Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.

Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.