У МВС пообіцяли завершити розслідування дніпровських заворушень 9 травня протягом місяця

Кінцевим строком завершення розслідування призначене 10 червня.
"Службове розслідування завершиться протягом цього місяця, до 10 червня воно 100% буде завершено і, думаю, воно дасть відповіді на всі питання. Але попередній аналіз говорить про як мінімум непрофесійні дії, умисні або неумисні, або бездіяльність", - наголосив Шевченко.
Раніше правоохоронці встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпрі. Четверо з них були згодом заарештовані, один – вийшов з СІЗО після внесення 128 тисяч гривень застави.
Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення ветеранів АТО з членами одного зі спортивних клубів міста, які охороняли організовану "Опоблоком" ходу, і співробітниками поліції. У обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах, а керівництво МВС замінило начальників міського та обласного управлінь поліції.112 Україна