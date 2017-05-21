У МВС пообіцяли завершити розслідування дніпровських заворушень 9 травня протягом місяця

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Кінцевим строком завершення розслідування призначене 10 червня.

Винні у сутичках у Дніпрі можуть бути покарані у найближчий час УНІАН

Розслідуваннязавершиться 10 червня, повідомив телеканалу " 112 Україна " директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"Службове розслідування завершиться протягом цього місяця, до 10 червня воно 100% буде завершено і, думаю, воно дасть відповіді на всі питання. Але попередній аналіз говорить про як мінімум непрофесійні дії, умисні або неумисні, або бездіяльність", - наголосив Шевченко.

Раніше правоохоронці встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпрі. Четверо з них були згодом заарештовані, один – вийшов з СІЗО після внесення 128 тисяч гривень застави.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення ветеранів АТО з членами одного зі спортивних клубів міста, які охороняли організовану "Опоблоком" ходу, і співробітниками поліції. У обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах, а керівництво МВС замінило начальників міського та обласного управлінь поліції.