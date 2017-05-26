У МВС підвели підсумки антикорупційної операції – арештовано 11 осіб

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Семеро підозрюваних були звільнені в залі суду з носінням електронного браслета, чотири – звільнені під особисте зобов'язання.

У МВС розповіли, чим закінчилася антикорупційна операція проти колишніх податківців

За підсумками проведення, в рамках якої були затримані 23 колишніх податкових чиновники, 11 підозрюваним судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави від 3 до 150 млн грн, повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

За його словами, ще сім підозрюваних були звільнені в залі суду з носінням електронного браслета із заставами від 990 тисяч до 15 млн грн. 4 підозрюваних – звільнені під особисте зобов'язання з'явитися до слідчого на першу вимогу.

Одному підозрюваному запобіжний захід ще не обрано – слідство просить запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою у вигляді внесення 10 млн грн застави. Строк затримання закінчується завтра з ранку.

За словами Шевчвенка, на особисті зобов'язання і застави без арешту слідство буде подавати апеляцію.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадові особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Підозрюваних доставили в Київ для обрання запобіжного заходу, однак деякі із затриманих були звільнені за рішенням суду.

Так в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів у Луганській області Олександр Антіпов, екс-голова податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний, колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинского районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан. Колишнього начальника дарницької податкової Юрія Кравченка звільнили у залі суду з умовою носіння електронного браслета і внесення 1 мільйона гривень застави.

Колишньому голові державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Аналогічний запобіжний захід обрали колишньому голові Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Харківській області Андрію Кривопалову.