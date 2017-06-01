У моргах ОРДЛО залежалися понад 20 вбитих російських військовослужбовців

Загиблих оформлюють як "звільнених", аби не виплачувати грошову компенсацію родичам.

Росія не поспішає ховати своїх найманців

У спеціально обладнаних приміщеннях при медичних підрозділах 1 (Донецьк) АК ЗС РФ тривалий час зберігаються тіла, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники пояснюють, що командування навмисно затягує оформлення довідок про смерть "з метою звільнення загиблих "заднім числом"".

Це дозволить їм приховати втрати особового складу від керівництва та не виплачувати грошові компенсацій родичам загиблих.

За даними ГУР Міноборони України та групи "Інформаційний спротив", російські військові регулярно гинуть в Донбасі внаслідок бойових дій, у побутових конфліктах, а також від передозування наркотиками.

За даними голови Союзу комітетів солдатських матерів РФ Валентини Мельникової, на Сході України вже загинули мінімум півтори тисячі російських військових. "Ми вважаємо, що російські втрати в Україні становлять не менше половини від втрат української армії... Півтори тисячі загиблих з російської сторони - це мінімум. І, значить, майже п'ять тисяч поранених, а може бути, і більше", - зазначила вона.