У Мінсоцполітики назвали п'ять ключових завдань у сфері захисту прав дітей в Україні

На сьогодні на обліку служб у справах дітей перебуває понад 28 тисяч дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

В уряді назвали свою основні пріоритети у сфері захисту прав дітей КМДА

Міністерство соціальної політики визначило ключові завдання державної політики в сфері захисту прав дітей в Україні, до яких включило, зокрема, деінституціалізацію виховання дітей та забезпечення соцзахисту дітей в умовах збройного конфлікту.

Як вказує у своєму матеріалі для DT.UA Алла Котляр, про це йдеться в документі з офіційною статистикою, відправленому міністерством у редакцію у відповідь на журналістський запит.

За версією Департаменту захисту прав дітей Минсоцополитики, держава повинна зосередити свої зусилля в цій області на наступних завданнях:

1. Деінституалізація виховання дітей в Україні;

2. Збереження сімейного середовища для дитини і запобігання вилучення дитини з сім'ї;

3. Розвиток і підтримка сімейних форм виховання;

4. Забезпечення соціального захисту дітей в умовах збройного конфлікту;

5. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Згідно з наданими даними, на сьогодні на обліку служб у справах дітей перебуває понад 28 тисяч дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. При цьому, майже 95% з них проживають у сім'ях, в яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків.

В населених пунктах Донецької і Луганської областей, включених до переліку населених пунктів, що знаходяться на лінії зіткнення, проживає 29 тисяч дітей.

Згідно зі статистикою на кінець 2016 року в Україні проживали 71 тисяча 178 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, у всьому світі вже в 67-й раз поспіль відзначають День захисту дітей.

Детальніше про ключові завдання й виклики в сфері захисту прав дітей в Україні читайте в матеріалі Алли Котляр "Не ангели, або Любов по святах" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".