У Мінсоцполітики назвали п'ять ключових завдань у сфері захисту прав дітей в Україні

На сьогодні на обліку служб у справах дітей перебуває понад 28 тисяч дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Як вказує у своєму матеріалі для DT.UA Алла Котляр, про це йдеться в документі з офіційною статистикою, відправленому міністерством у редакцію у відповідь на журналістський запит.
За версією Департаменту захисту прав дітей Минсоцополитики, держава повинна зосередити свої зусилля в цій області на наступних завданнях:
1. Деінституалізація виховання дітей в Україні;
2. Збереження сімейного середовища для дитини і запобігання вилучення дитини з сім'ї;
3. Розвиток і підтримка сімейних форм виховання;
4. Забезпечення соціального захисту дітей в умовах збройного конфлікту;
5. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.
Згідно з наданими даними, на сьогодні на обліку служб у справах дітей перебуває понад 28 тисяч дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. При цьому, майже 95% з них проживають у сім'ях, в яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків.
В населених пунктах Донецької і Луганської областей, включених до переліку населених пунктів, що знаходяться на лінії зіткнення, проживає 29 тисяч дітей.
Згідно зі статистикою на кінець 2016 року в Україні проживали 71 тисяча 178 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, у всьому світі вже в 67-й раз поспіль відзначають День захисту дітей.
Детальніше про ключові завдання й виклики в сфері захисту прав дітей в Україні читайте в матеріалі Алли Котляр "Не ангели, або Любов по святах" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA