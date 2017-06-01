У Мін'юсті склали хронологію окупації Криму Росією

Таємна операція із захоплення Росією Криму і Донбасу могла готуватися десятиліттями.

У Мін'юсті покроково описали процес окупації Криму Росією evgovorov / Depositphotos

Міністерство юстиції України зібрало і підготувало доказову базу з. У відомстві представили хронологію подій, що призвели до оккупаци півострова, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на міністра юстиції України Павла Петренка.

"Ми зробили хронологію захоплення Росією Криму за датами та локаціями, як це відбувалося. Це була військова операція, яка відкрито планувалася у 2014 році. Думаю, таємно операція із захоплення Криму та інших територій України готувалася десятиліттями. Ми розбили блоки, які зафіксували документально, на кілька частин", - зазначив він.

Так, російська операція в Криму містила блокування транспортних комунікацій і військових об'єктів півострова військовослужбовцями ЗС РФ.

"27 лютого блокували порт Феодосія. Аеропорти "Сімферополь", "Бельбек", ДП "Кримаерорух" - 28 лютого. Переправу "Крим-Кавказ" в Керчі - 2 березня, Севастопольську і Стрілецьку бухти - 3 березня. Зовнішній рейд військово-морської бази "Севастополь" - 3 березня, вихід з озера Донузлав - 6 березня", - розповів Петренко.

Крім того, 27 лютого окупанти почали перекривати перешийки півострова за допомогою блокування постів ДАІ "Чонгар", "Турецький вал" і "Перекоп" і встановлення власних блокпостів, де під виглядом "самооборони" діяли фактично військовослужбовці ЗС Росії і співробітники російських спецслужб.

"Другий блок операції, яку ми підкріпили доказово, - блокування військових об'єктів. Блокування та захоплення російськими військами українських об'єктів у Криму починалися фактично з 20-х чисел лютого", - пояснив міністр юстиції.

Наприкінці лютого, 21-22 числа, у Криму і Севастополі пересувались більше 30 одиниць бронетехніки РФ з російськими розпізнавальними знаками, а 25 лютого були зафіксовані перші спроби блокування українських військових кораблів: "Славутич" та інших суден Чорноморського флоту України.

Вже наприкінці місяця, 27 і 28 лютого, почалося відкрите активне блокування військових частин ЗСУ, викрадення і захоплення у полон військових. Відкрите захоплення російськими підрозділами українських військових частин почалося з 19 березня 2014 року.

За словами голови Мін'юсту, в міжнародних судах порушено п'ять справ України проти Росії.

Нагадаємо, що офіційно початком окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.