У Миколаєві вночі горіло підприємство з виробництва яхт

З опіками госпіталізований один співробітник.

У Миколаєві на вулиці Дніпровській вночі сталася пожежа на території цеху, де будують човни і яхти. За даними сайту "Миколаївські новини", горіло приміщення ТОВ "Яхт-верф "Навколо світу".

Як розповіли в прес-службі ДСНС, про пожежу рятувальникам повідомили в 01:11 чергові працівники сусіднього об'єкта. Площа загоряння склала 300 м2 у будівлі площею 4500 м2. У зв'язку зі значною пожежною небезпекою підприємства і тим, що об'єкт недостатньо забезпечений водою для пожежогасіння, був оголошений підвищений номер виклику. На пожежу прибули екіпажі інших районів міста і мобільна група головного управління ДСНС в Миколаївській області.

Пожежу було локалізовано о 02:35, а ще через годину - повністю ліквідовано. При гасінні пожежі були задіяні 13 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

За словами рятувальників, в осередку загоряння були виявлені зварювальні балони з ацетиленом і киснем, які могли вибухнути, однак, завдяки своєчасним діям пожежних, трагічних наслідків вдалося уникнути. Під час пожежі постраждав один співробітник підприємства. Чоловіка госпіталізували в опіковий центр міської лікарні №3, ступінь опіків встановлюється. Попередня причина займання - порушення правил пожежної безпеки.

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