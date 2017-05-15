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У мережі опубліковані фотографії травневої Євпаторії

15 травня в 15:41

Місто чекає напливу відпочиваючих, однак їх поки не видно.

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Фото Сергій Анашкевич

Фотографії травневої Євпаторії, зроблені кримським блогером Сергієм Анашкевичем розійшлися по мережі, як наочний доказ того, що кримське сонце і порожні пляжі є недостатньою підставою для напливу відпочиваючих в колишню всесоюзну здравницю.

Традиційно, туристичний сезон в Криму починався 1 травня. Окупований Крим зустрічає четвертий поспіль туристичний сезон з порожніми набережними. В мережі опубліковані кадри з веб-камер, розташованих у популярних в минулому курортних містах Криму.

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Керченська набережна також зустрічає курортний сезон іржею та запустінням. Головна визначна пам'ятка окупованого міста поступово руйнується.

Тим часом Одеса готує пляжі до туристичного сезону. Опубліковані фотографії одеських пляжів з висоти пташиного польоту.

За матеріалами: Сергій Анашкевич
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