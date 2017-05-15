У мережі опубліковані фотографії травневої Євпаторії

Місто чекає напливу відпочиваючих, однак їх поки не видно.

Фотографії травневої Євпаторії, зроблені кримським блогером Сергієм Анашкевичем розійшлися по мережі, як наочний доказ того, що кримське сонце і порожні пляжі є недостатньою підставою для напливу відпочиваючих в колишню всесоюзну здравницю.

Традиційно, туристичний сезон в Криму починався 1 травня. Окупований Крим зустрічає четвертий поспіль туристичний сезон з порожніми набережними. В мережі опубліковані кадри з веб-камер, розташованих у популярних в минулому курортних містах Криму.

Керченська набережна також зустрічає курортний сезон іржею та запустінням. Головна визначна пам'ятка окупованого міста поступово руйнується.

Тим часом Одеса готує пляжі до туристичного сезону. Опубліковані фотографії одеських пляжів з висоти пташиного польоту.