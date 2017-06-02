У Львові прощаються з Любомиром Гузаром

Прощання розпочалося вчора і триватиме до суботи.

У Львові прощаються з колишнім главою УГКЦ Любомиром Гузаром

У Львові другий день прощаються з колишнім главою Української греко-католицької церкви. Прощання відбувається в соборі Святого Юра, найближчі вулиці до якого перекрито, повідомляє " ТСН ранок ".

Людей також просять залишати особисті автомобілі на околицях міста і добиратися до собору на громадському транспорті або спеціальних автобусах. Віруючі зможуть попрощатися з екс-главою УГКЦ до суботи, зазначає канал.

Раніше повідомлялося, що колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир Гузар буде похований у понеділок, 5 червня, в Києві. Заупокійна архиєрейська літургія та чин поховання в крипті патріаршого собору Воскресіння Христового пройдуть в 11:00.

Нагадаємо, що блаженніший

Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю.

У 2005-2011 роках - предстоятель Української греко-католицької церкви.

Любомир Гузар неодноразово давав інтерв'ю і писав статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна", в яких торкався церковних, мирських і ціннісних питань.