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У Львові прощаються з Любомиром Гузаром

2 червня в 10:07

Прощання розпочалося вчора і триватиме до суботи.

Любомир Гузар
У Львові прощаються з колишнім главою УГКЦ Любомиром Гузаром
У Львові другий день прощаються з колишнім главою Української греко-католицької церкви Любомиром Гузаром. Прощання відбувається в соборі Святого Юра, найближчі вулиці до якого перекрито, повідомляє "ТСН ранок".

Людей також просять залишати особисті автомобілі на околицях міста і добиратися до собору на громадському транспорті або спеціальних автобусах. Віруючі зможуть попрощатися з екс-главою УГКЦ до суботи, зазначає канал.

Раніше повідомлялося, що колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир Гузар буде похований у понеділок, 5 червня, в Києві. Заупокійна архиєрейська літургія та чин поховання в крипті патріаршого собору Воскресіння Христового пройдуть в 11:00.

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Нагадаємо, що блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.

Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю.

У 2005-2011 роках - предстоятель Української греко-католицької церкви.

Любомир Гузар неодноразово давав інтерв'ю і писав статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна", в яких торкався церковних, мирських і ціннісних питань.

За матеріалами: ТСН
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Теги Україна гузар Львів прощання угкц
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