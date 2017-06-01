У Львові оголосили день жалоби у зв'язку зі смертю Гузара



Рекомендовано обмежити розважальні заходи.

На 1 червня призначений день жалоби УГКЦ

У Львові на 1 червня оголосили день жалоби у зв'язку зі смертю колишнього предстоятеля української греко-католицької церкви блаженнішого Любомира Гузара.

"Згідно з розпорядженням міського голови Львова, 1 червня в місті оголошено день жалоби. Буде вивішений державний прапор України з траурними стрічками і приспущені державні прапори на всіх адміністративних будівлях. Також рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів", - повідомляє прес-служба мерії Львова.

Нагадаємо, Гузар помер 31 травня на 85 році життя.

Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році разом повернувся на рідну землю.

У 2005-2011 роках - предстоятель Української греко-католицької церкви.

Любомир Гузар неодноразово давав інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна". В одному з них -2016 року, він звертався до теми війни. На його думку, за 70 років у складі СРСР Україну не знищили, але глибоко поранили, а за останні 25 років українці не зробили належних кроків, щоб вилікуватися. "І на цьому тлі, дійсно, трагедія, яка з нами сталася, для України може принести користь у перспективі — об'єднає народ, дасть усвідомлення необхідності будувати свою культуру, науку", - говорив Гузар.

У 2013 році Любомир Гузар висловив сподівання, що українські греко-католики невдовзі отримають власний патріархат. "Ми хочемо, щоб Вселенський собор визнав структуру нашої церкви як патріаршу", - писав він.

У тому ж 2013 році Любомир Гузар говорив, що "націоналізм не може бути християнською чеснотою".

"Не всі, хто при владі, — біси, але і не всі, хто в опозиції, — ангели", - писав Любомир Гузар у 2013 році.

У 2011 році Любомир Гузар писав: "Сьогодні найголовніше завдання — відродити справжню державну еліту".