У Львові невідомі облили фарбою радянський монумент Слави

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці з'ясовують обставини злочину та причетних до нього осіб.

Невідомі зловмисники облили фарбою дві фронтальні статуї радянського солдата і Батьківщини-матері, а також горельєфи на стелі монумента Слави у Львові. "Сьогодні, 2 червня, о 9:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що по вулиці Стрийській у Львові невідомі облили червоною фарбою монумент Слави. На місце події направлено наряд поліції, а також слідчо-оперативна група", - повідомили в прес-службі Національної поліції у Львівській області.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.

Монумент у верхній частині Центрального парку культури і відпочинку, неподалік від Академії сухопутних військ, був відкритий у травні 1970 року. Ансамбль складається з 30-метрового пілона, бронзової центральної групи і масивної гранітної стели з великими рельєфами з кованої міді. Центр ансамблю становить скульптурна група, що складається з алегоричних фігур радянського воїна і Батьківщини-матері. На вертикальному пілоні - горельєфи, що втілюють основні роди військ: піхотинець, танкіст, артилерист, льотчик, матрос.

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