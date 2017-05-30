У Львівській області затримали організаторів контрабанди бурштину

Правоохоронці знайшли злочинців бурштинові плити вагою п'ятнадцять кілограм.

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали організаторів контрабандного каналу постачання бурштину до Європи.

Як повідомляє прес-служба СБ України, правоохоронці встановили, що бурштин надходив до Львова з території Рівненської області. Злочинці обробляли камінь і на автомобілях вивозили за кордон, приховуючи його від митного контролю.

Наголошується, що оперативники затримали в райцентрі під Львовом кур'єра, вилучивши у нього сто кілограм необробленого каменю.

"У ході обшуків за місцем його проживання двох організаторів співробітники спецслужби виявили бурштинові плити вагою п'ятнадцять кілограм, одинадцять кілограм готових виробів і заготовок, обладнання для обробки каменю. Вилучений "сонячний камінь" відправлено на експертизу", – йдеться в повідомленні.

У серпні 2016 року в Національній поліції заявили про повний контроль над "бурштиновою мафією". За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, правоохоронці повністю попереджують незаконний видобуток бурштину у Рівненській та ряді інших областей України. Але вже у вересні прикордонники виявили нові незаконні розробки бурштину у Рівненській області.