У Львівській області негода знеструмила 69 населених пунктів

Протягом шести годин в області випала третина місячної норми опадів.

Населені пункти Львівщини залишились без електрики через грозу Василь Артюшенко, DT.UA

Майже 70 населених пунктів Львівської областіу неділю, 21 травня, повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

До знеструмлення 69 населених пунктів у 11 районах області призвели складні погодні умови, зокрема проходження грозового фронту. При цьому 46 населених пунктів були знеструмлені повністю та ще 23– частково.

За даними Львівського гідрометцентру у неділю, 21 травня, за шість годин випало 23 мм опадів, що становить 30% від місячної норми опадів в області.

Без повного та часткового енергопостачання залишилися населені пункти Бориславського, Бродівського, Городоцького, Жидачівського, Жовківського, Миколаївського, Радехівського, Сокальського, Самбірського, Старосамбірського та Яворівського районів.

Негода пошкодила 18 повітряних ліній електропередач, при цьому 14 з них повністю та ще чотири – частково. Це призвело до знеструмлення 250 трансформаторних підстанцій.

"Протягом дня 21 травня силами восьми бригад у складі 57 осіб та 14 одиниць техніки від ПАТ "Львівобленерго" у 32 населених пунктах електропостачання було відновлено", - наголосили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними працівників департаменту, станом на 6:00 ранку 22 травня без електропостачання залишається 37 населених пунктів. З них 20 – повністю, та ще 17 – частково. Ремонтні бригади відновили ремонтні роботи з початком світлого часу.

Нагадаємо, у квітні цього року через проходження Україною снігового циклону без електропостачання залишились 318 населених пунктів.

Квітнева негода не лише знеструмила населені пункти, через низькі температури у деяких містах України відновили опалювальний сезон та відмінили заняття у школах. Рух дорогами країни був ускладнений.