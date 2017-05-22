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У Львівській області негода знеструмила 69 населених пунктів

22 травня в 09:31

Протягом шести годин в області випала третина місячної норми опадів.

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Населені пункти Львівщини залишились без електрики через грозу
Василь Артюшенко, DT.UA
Майже 70 населених пунктів Львівської області залишились без електропостачання у неділю, 21 травня, повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

До знеструмлення 69 населених пунктів у 11 районах області призвели складні погодні умови, зокрема проходження грозового фронту. При цьому  46 населених пунктів були знеструмлені повністю та ще 23– частково.

За даними Львівського гідрометцентру у неділю, 21 травня, за шість годин випало 23 мм опадів, що становить 30% від місячної норми опадів в області.

Без повного та часткового енергопостачання залишилися населені пункти Бориславського, Бродівського, Городоцького, Жидачівського, Жовківського, Миколаївського, Радехівського, Сокальського, Самбірського, Старосамбірського та Яворівського районів.

Негода пошкодила 18 повітряних ліній електропередач, при цьому 14 з них повністю та ще чотири – частково. Це призвело до  знеструмлення 250 трансформаторних підстанцій.

"Протягом дня 21 травня силами восьми бригад у складі 57 осіб та 14 одиниць техніки від ПАТ "Львівобленерго" у 32 населених пунктах електропостачання було відновлено", - наголосили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними працівників департаменту, станом на 6:00 ранку 22 травня без електропостачання залишається 37 населених пунктів. З них 20 – повністю, та ще 17 – частково. Ремонтні бригади відновили ремонтні роботи з початком світлого часу.

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Нагадаємо, у квітні цього року через проходження Україною снігового циклону без електропостачання залишились 318 населених пунктів.

Квітнева негода не лише знеструмила населені пункти, через низькі температури у деяких містах України відновили опалювальний сезон та відмінили заняття у школах. Рух дорогами країни був ускладнений. 

За матеріалами: DT.UA
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Теги область Львів негода Україна
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