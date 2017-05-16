У квітні не відбулося понад 40% запланованих судових засідань у справах топ-корупціонерів - САП

Причиною перенесення судових засідань найчастіше ставали проблеми в роботі суду та сторін захисту.

Справи топ-корупціонерів України "провисають" у судах

Так, у квітні мало відбутись 212 судових засідань по справах топ-корупціонерів країни. Проте 87 з них були перенесені або відкладені через роботу суду чи сторону захисту.

"Це 41% судових засідань по справах топ-корупціонерів, які не відбулися не з вини прокурорів САП, і де у прокурорів навіть не було можливості належним чином здійснювати публічне обвинувачення", - підкреслили у прес-службі прокуратури.

Facebook/Cпеціалізована антикорупційна прокуратура

В якості прикладу прокурори навели справу генерального директора "Укртранснафти" Андрія Пасішника.

"Так, наприклад, 22 квітня цього року пройшов рік від скерування обвинувального акту у кримінальному провадженні щодо Пасішника Андрія до Солом'янського районного суду міста Києва, проте на сьогодні не відбулося жодного підготовчого засідання у справі, а обвинувальний акт був вдруге повернутий прокурору", - бідкаються прокурори САП.

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Раніше голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що в Україні потрібно якомога швидше створити антикорупційний суд. "Це дуже і дуже важливо", - підкреслив посол ЄС.

"Боротьба проти корупції йде в правильному напрямку. Урядом імплементовано нові закони, створено нові інститути, такі як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Тепер ми повинні переконатися, що вони ефективні і можуть вільно працювати, що означає, що до їх роботі ставляться з повагою", - сказав Мінгареллі.