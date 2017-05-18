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У Кропивницькому стартувала акція "Вишиванкова Україна"

18 травня в 14:07

Учні Кропивницького вишиватимуть величезну карту України, яка буде завершена до Дня Незалежності.

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Фото gre4ka.info

В рамках святкувань Всесвітнього Дня вишиванки на площі перед міськрадою Кропивницького стартувала акція "Вишиванкова Україна". Її учасниками стали вихованці двадцяти центрів естетичного виховання шкіл обласного центру. Кожному закладу за лотереєю дістався для роботи елемент вишивки – одна з 24 областей України чи Автономна Республіка Крим. Зображення ще п'яти адміністративних одиниць вишиватимуть відвідувачі центральної міської бібліотеки. По завершенні роботи, карта України буде зібрана в єдине полотно і представлена кропивничанам у День Незалежності України.

Також, сьогодні у місті виступали творчі ансамблі, дошкільнята та вихованці музичних шкіл під час святкового концерту, відбулася виставка декоративно-прикладного мистецтва, а також святковий ярмарок. А міська рада оголосила конкурс на кращу фотографію у вишиванці.

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У Кропивницькому в приватній галереї "Єлисаветград" відкрилася незвичайна виставка. Це не традиційні картини, хай і в різних стилях та техніках, і не ікони, якими звикли бачити їх у храмах. Це так званий релігійний живопис, або домашні ікони, хоча певна частина їх і виконана у канонічному ключі. 

За матеріалами: gre4ka.info
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Теги Україна свято вишиванка акція мистецтво
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