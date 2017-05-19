У Кропивницькому підірвали автомобіль держслужбовця

Власник транспортного засобу отримав тяжкі травми.
У місті Кропивницький Кіровоградській області невідомі підірвали автомобіль співробітника державної установи, в результаті чого він отримав тяжкі травми.
Як наголошується в повідомленні сектора комунікації поліції Кіровоградської області, пригода сталася близько 5 години ранку, в одному зі спальних мікрорайонів міста. За попередньою інформацією, на автомобілі "Нива", що належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій. Від вибуху чоловік отримав тяжкі травми.
За попередньою інформацією, потерпілий є працівником однієї з державних установ.
В результаті вибуху транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Правоохоронці вилучили з місця події фрагменти вибухового пристрою.
"З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи. Вирішується питання щодо внесення інформації по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо подію кваліфіковано як замах на вбивство. На місці працюють поліцейські", – йдеться в повідомленні.
На #Кіровоградщина поліцейські з'ясовують обставини пригоди, внаслідок якої отримав поранення житель Кропивницькогоhttps://t.co/5M7jMLKBDk pic.twitter.com/2jdsgzBrTu— ПоліціяКіровоградщин (@gupolice_kr) 19 травня 2017 р.
Раніше повідомлялося, що в центрі Миколаєва пролунав потужний вибух - невідомі в ніч на четвер, 11 травня, підірвали двері в банк "Південний" на проспекті Центральний. Вибуховою хвилею вибило вікна квартир у розташованому поруч будинку.DT.UA