У Кропивницькому підірвали автомобіль держслужбовця

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Власник транспортного засобу отримав тяжкі травми.

У місті Кропивницький Кіровоградській області невідомі підірвали автомобіль співробітника державної установи, в результаті чого він отримав тяжкі травми.

Як наголошується в повідомленні сектора комунікації поліції Кіровоградської області, пригода сталася близько 5 години ранку, в одному зі спальних мікрорайонів міста. За попередньою інформацією, на автомобілі "Нива", що належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій. Від вибуху чоловік отримав тяжкі травми.

За попередньою інформацією, потерпілий є працівником однієї з державних установ.

В результаті вибуху транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Правоохоронці вилучили з місця події фрагменти вибухового пристрою.

"З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи. Вирішується питання щодо внесення інформації по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо подію кваліфіковано як замах на вбивство. На місці працюють поліцейські", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в центрі Миколаєва пролунав потужний вибух - невідомі в ніч на четвер, 11 травня, підірвали двері в банк "Південний" на проспекті Центральний. Вибуховою хвилею вибило вікна квартир у розташованому поруч будинку.