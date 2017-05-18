У Криму в день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу затримують активістів

Окупанти відправляють до відділень поліції навіть літніх і хворих людей, намагаючись звинуватити затриманих кримських татар в "організації несанкціонованих мітингів".

Російські силовики затримують кримських татар у пам'ятний і скорботний день Крим.Реалії

В анексованому Росією Криму в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

За даними голови Центрвиборчкому Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедлі, на центральній площі Сімферополя окупанти затримали декількох кримських татар.

"Зараз повідомили про затримання на центральній площі міста Сімферополя наших співвітчизників! Серед них Сервер ага Караметов, Наріман Джемілєв і Сервер Ізмайлов. Везуть у центральний РВВС", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Заступник голови Меджліса кримськотатарського народу Айше Умерова зазначила, що Караметов – літня людина, що страждає на хворобу Паркінсона.

"Сервер ага - це літній чоловік з хворобою Паркінсона, він вийшов на майдан із національним прапором, і тільки за це його затримали. Жах!", - написала вона.

Ще один заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, Наріман Джелялов, розповів про спроби затримання кримськотатарського активіста у Феодосії.

"У Феодосії активіста національного руху кримських татар Сулеймана Кадирова, який прийшов покласти квіти до пам'ятника депортації, намагається затримати поліція", - повідомив він.

Пізніше Заїр Смедля повідомив про те, що активіста відпустили на свободу. При цьому QirimInfo з посиланням на власну інформацію розповіло про те, що Кадирова намагалися затримати як "організатора несанкціонованого заходу".

18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. По всій країні заплановані меморіальні заходи з вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар.

Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 18 травня визначено як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Після захоплення Криму російська окупаційна влада забороняє кримським татарам організовувати дні пам'яті жертв депортації, влаштовуючи свої пам'ятні дні.