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У Краматорську напали на офіс телеканалу

27 травня в 23:50

Телеканал неодноразово піддавався нападам.

Краматорск офис
На краматорське ТБ напали невідомі

У Краматорську Донецької області відбувся напад на офіс філії ВАТ "Національна громадська телерадіокомпанія України" "Донецька регіональна дирекція", повідомили на сайті регіонального громадського мовника.
 
На камери спостереження потрапили двоє молодих людей, один з яких розбив полустеклянний блок вхідних дверей. Відразу спрацювала сигналізація, і невідомі втекли. На місце оперативно прибула група охоронного підрозділу, обслуговуючого філія, і поліція. Зараз працює слідчо-оперативна група.
 

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Офіс філії ВАТ "НСТУ" (телеканал "До тебе", радіо "Голос Донбасса") знаходиться в самому центрі Краматорська, в півсотні метрів від будівлі міської ради та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. На каналі зазначають, що 24 серпня 2016 року невідомий стріляв у вікно ньюз-руму "До тебе", коли там перебувало понад 20 працівників. Ще раніше, в січні 2016 року, навпроти входу в канал невідомий в камуфляжі залишив гранату. В обох випадках на місці події працювали слідчо-оперативні групи, проте до цих пір про результати розслідування інформації від правоохоронних органів не надходило.

За матеріалами: РИА Новости Украина
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Теги міст Краматорськ телеканал офіс напад праця Донецьк Рада Канів військові метро
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