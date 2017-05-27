У Краматорську напали на офіс телеканалу

У Краматорську Донецької області відбувся напад на офіс філії ВАТ "Національна громадська телерадіокомпанія України" "Донецька регіональна дирекція", повідомили на сайті регіонального громадського мовника.



На камери спостереження потрапили двоє молодих людей, один з яких розбив полустеклянний блок вхідних дверей. Відразу спрацювала сигналізація, і невідомі втекли. На місце оперативно прибула група охоронного підрозділу, обслуговуючого філія, і поліція. Зараз працює слідчо-оперативна група.





Офіс філії ВАТ "НСТУ" (телеканал "До тебе", радіо "Голос Донбасса") знаходиться в самому центрі Краматорська, в півсотні метрів від будівлі міської ради та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. На каналі зазначають, що 24 серпня 2016 року невідомий стріляв у вікно ньюз-руму "До тебе", коли там перебувало понад 20 працівників. Ще раніше, в січні 2016 року, навпроти входу в канал невідомий в камуфляжі залишив гранату. В обох випадках на місці події працювали слідчо-оперативні групи, проте до цих пір про результати розслідування інформації від правоохоронних органів не надходило.