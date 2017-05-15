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У Коломиї Івано-Франківської області обвалився фасад коледжу

15 травня в 18:18

Причини обвалу будівлі з'ясовуються, ніхто не постраждав.

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Фото ntktv.ua

Сьогодні в Коломиї Івано-Франківської області під час занять завалилася фасадна стіна навчального корпусу місцевого економіко-правового коледжу на вулиці Богдана Хмельницького.

Надзвичайна подія сталася 15 травня близько полудня. Як повідомляє телеканал НТК, співробітники навчального закладу вчасно почули тріск, помітили, що на стіні руйнується пінопласт, включили сирену і встигли терміново евакуювати учнів. Навчання в коледжі тимчасово припинене, всі обставини і причини НП з'ясовуватиме спеціальна комісія, яку очолив міський голова Ігор Слюзар.

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Нещодавно у Кривому Розі на заводі "Арселорміттал" стався обвал будівлі, є загиблі. На місці аварії в момент обвалу перебувало четверо людей.

За матеріалами: ntktv.ua
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