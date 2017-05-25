У Києві заступник начальника управління ГПУ попався на хабарі

За три тисячі доларів він обіцяв потерпілому по справі допомогти покарати винних.

Прокурор-високопосадовець погорів на хабарі СБУ

У Києві співробітники Служби безпеки України спільно з прокурорами Генеральної прокуратуризаступника начальника одного з управлінь відомства, повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці виявили, що затриманий вимагав від потерпілого однієї з розслідуваних справ три тисячі доларів хабара. За ці гроші він обіцяв "пришвидшити" справу шляхом надання органам досудового розслідування вказівки з активізації слідчих дій.

Правопорушника затримали поблизу однієї з будівель прокуратури під час отримання всієї суми хабара.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Увечері 19 травня Генеральна прокуратура оприлюднила інформацію про затримання на Сумщині заступника начальника відділу оперативно-технічного управління НАБУ. За інформацією DT.UA, затриманий разом зі спільником вимагав у власниці торгової марки 300 тисяч доларів за закриття провадження про ухилення від сплати податків на суму чотири мільйони гривень, зареєстрованого в Державній фіскальній службі.

При отриманні 150 тисяч доларів його затримали співробітники СБУ при процесуальному керівництві обласної прокуратури.

У НАБУ стверджують, що Самковий звільнився з Бюро ще в лютому. За даними ряду ЗМІ, до приходу в НАБУ Самковий тривалий час працював в СБУ.