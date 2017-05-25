У Києві за підозрою у вбивстві байкера розшукують віце-чемпіона світу з боротьби сумо – ЗМІ

Мотоцикліста розстріляли з автомобіля, чоловік помер до прибуття медиків.

Поліція розшукує вбивцю мотоцикліста Оксана Блищик / Facebook

У Києві на Харківському шосе з автомобіляводія мотоцикла, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

"Київ. Харківське шосе. З автомобіля "Сеат Леон" застрелили мотоцикліста. Пілот мото загинув", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Як повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела, вірогідним стрільцем і головним підозрюваним у вбивстві байкера є віце-чемпіона світу з боротьби сумо Дмитро Слепченко. У місті оголошено план-перехоплення.

Як повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції Києва Оксана Блищик, "потерпілий їхав на мотоциклі і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив в його сторону з автомобіля". Чоловік проїхав кілька метрів і впав, прибулі на місце події медики констатували його смерть від вогнепальних поранень.

Нагадаємо, 7 травня в Києві відвідувач супермаркету вистрілив в охоронця з вогнепальної зброї, внаслідок чого той отримав поранення в живіт.

Раніше, 25 квітня, на перетині вулиць Вишгородської та Белицької внаслідок конфлікту один з його учасників розстріляв з травматичного пістолета трьох осіб, усі постраждалі були госпіталізовані з проникаючими пораненнями.