У Києві з'явився проспект Романа Шухевича

Слідом за проспектом Степана Бандери в Києві з'явився проспект іншого героя національного руху – Романа Шухевича.
Нагадаємо, що питання перейменування обговорювалося в 2016 році, проте в грудні в Київраді не вистачило голосів.
Роман Шухевич - головнокомандувач Української повстанської армії (УПА) у 1943-1950 роках. Загинув у бою з співробітниками МДБ у 1950 році. Детальніше про Романа Шухевича читайте в матеріалі "Дзеркала тижня. Україна" Українська Повстанська Армія: 70 років самотності.
Генерал Червоної армії Микола Ватутін був поранений вояками УПА у Волинській області в лютому 1944 року, після чого помер у київському госпіталі в квітні того ж року. Детальніше про обставини смерті Ватутіна читайте в матеріалі "Дзеркала тижня" Чому не врятували генерала Ватутіна.
Влітку 2016 року Київрада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери.DT.UA