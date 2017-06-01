У Києві з'явився проспект Романа Шухевича

Слідом за проспектом Степана Бандери в Києві з'явився проспект іншого героя національного руху – Романа Шухевича.

Проспект генерала Ватутіна в Києві перейменували на честь Романа Шухевича volynnews.com

Київська міська рада перейменувала проспект генерала сталінської армії Ватутіна на честь головнокомандувача УПАВідповідний проект підтримали 69 депутатів.

Нагадаємо, що питання перейменування обговорювалося в 2016 році, проте в грудні в Київраді не вистачило голосів.

Роман Шухевич - головнокомандувач Української повстанської армії (УПА) у 1943-1950 роках. Загинув у бою з співробітниками МДБ у 1950 році. Детальніше про Романа Шухевича читайте в матеріалі "Дзеркала тижня. Україна" Українська Повстанська Армія: 70 років самотності.

Генерал Червоної армії Микола Ватутін був поранений вояками УПА у Волинській області в лютому 1944 року, після чого помер у київському госпіталі в квітні того ж року. Детальніше про обставини смерті Ватутіна читайте в матеріалі "Дзеркала тижня" Чому не врятували генерала Ватутіна.

Влітку 2016 року Київрада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери.