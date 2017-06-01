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У Києві з'явився проспект Романа Шухевича

1 червня в 14:30

Слідом за проспектом Степана Бандери в Києві з'явився проспект іншого героя національного руху – Романа Шухевича.

Роман Шухевич
Проспект генерала Ватутіна в Києві перейменували на честь Романа Шухевича
volynnews.com
Київська міська рада перейменувала проспект генерала сталінської армії Ватутіна на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Відповідний проект підтримали 69 депутатів.

Нагадаємо, що питання перейменування обговорювалося в 2016 році, проте в грудні в Київраді не вистачило голосів.

Роман Шухевич - головнокомандувач Української повстанської армії (УПА) у 1943-1950 роках. Загинув у бою з співробітниками МДБ у 1950 році. Детальніше про Романа Шухевича читайте в матеріалі "Дзеркала тижня. Україна" Українська Повстанська Армія: 70 років самотності.

Генерал Червоної армії Микола Ватутін був поранений вояками УПА у Волинській області в лютому 1944 року, після чого помер у київському госпіталі в квітні того ж року. Детальніше про обставини смерті Ватутіна читайте в матеріалі "Дзеркала тижня" Чому не врятували генерала Ватутіна.

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Влітку 2016 року Київрада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери.

За матеріалами: DT.UA
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