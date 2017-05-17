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У Києві вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар

17 травня в 23:02

18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

память жертв депортации крымских татар
У Києві вшанували пам'ять депортованих кримських татар
У Києві, на Майдані Незалежності, активісти провели акцію-перформанс, присвячений Дню пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, який в Україні відзначають 18 травня.
 
Організаторами та учасниками заходу виступили Меджліс кримських татар і кримськотатарська молодь.
 
 

18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. По всій країні заплановані меморіальні заходи із вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар.

Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 18 травня визначено як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Після захоплення Криму російська окупаційна влада забороняє кримським татарам організовувати дні пам'яті жертв депортації, влаштовуючи свої пам'ятні дні.

За матеріалами: Радио Свобода
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