У Києві військові оркестри зіграли разом з дітьми

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Духові оркестри відзначили День Києва.

У Києві біля Верховної Ради кращі військові духові оркестри зіграли разом з кращими дитячими духовими оркестрами в рамках всеукраїнського фестивалю "Армія - дітям".



Таким чином, духові оркестри відзначили день Києва, який в цьому році святкується 27-28 травня.





У Києві 27-28 травня відзначають день міста. За традіцією свято пріпадає на зупинення неділю травня.

Перше Святкування дня Києва відбулося в кінці травня тисяча дев'ятсот вісімдесят-дві року і було приурочених до святкування 1500-річчя міста. Офіційно святкування дня Києва стали Проводити з 1987 року, в останні вихідні травня.

У 2017 році з нагоді свята в столице проведуть 30 загальноміськіх и 150 районних заходів.