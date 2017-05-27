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У Києві військові оркестри зіграли разом з дітьми

27 травня в 20:48
Духові оркестри відзначили День Києва.
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военные оркестры < >
Фото Василь Артюшенко, DT.UA

У Києві біля Верховної Ради кращі військові духові оркестри зіграли разом з кращими дитячими духовими оркестрами в рамках всеукраїнського фестивалю "Армія - дітям".
 
Таким чином, духові оркестри відзначили день Києва, який в цьому році святкується 27-28 травня.
 

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У Києві 27-28 травня відзначають день міста. За традіцією свято пріпадає на зупинення неділю травня.
Перше Святкування дня Києва відбулося в кінці травня тисяча дев'ятсот вісімдесят-дві року і було приурочених до святкування 1500-річчя міста. Офіційно святкування дня Києва стали Проводити з 1987 року, в останні вихідні травня.

У 2017 році з нагоді свята в столице проведуть 30 загальноміськіх и 150 районних заходів

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Теги Київ оркестр святкування Рада свято місто військові вихідний столиця свята міст депутат
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