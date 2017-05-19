У Києві викрили торговців людською кров'ю

Резервну донорську кров працівники КП за заниженими цінами продавали приватним клінікам.

У Києві працівники КП торгували донорською кров'ю СБУ

У Києві співробітники комунального підприємства, яке формує резервні запаси донорської крові для лікарень регіону, торгували кров'ю з приватними клініками. Їх викрили працівники СБУ.

"Посадові особи підприємства продавали за заниженими цінами комерційним лікарням частина донорської крові, яка повинна бути використана як необхідний резерв для населення", - повідомив прес-центр СБУ.

За два роки, торгуючи кров'ю, співробітники КП нажилися на 20 млн грн. Коли до них прийшли з перевіркою державні аудитори, то один з керівників комунального підприємства запропонував інспекторам хабар у розмірі 10 тис. доларів, щоб уникнути покарання за порушення. В момент передачі хабара службовця і затримали.

Як повідомлялося, раніше на хабарі у Києві попався головний психіатр Міністерства оборони України.