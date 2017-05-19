У Києві викрили торговців людською кров'ю

Резервну донорську кров працівники КП за заниженими цінами продавали приватним клінікам.
"Посадові особи підприємства продавали за заниженими цінами комерційним лікарням частина донорської крові, яка повинна бути використана як необхідний резерв для населення", - повідомив прес-центр СБУ.
За два роки, торгуючи кров'ю, співробітники КП нажилися на 20 млн грн. Коли до них прийшли з перевіркою державні аудитори, то один з керівників комунального підприємства запропонував інспекторам хабар у розмірі 10 тис. доларів, щоб уникнути покарання за порушення. В момент передачі хабара службовця і затримали.
Як повідомлялося, раніше на хабарі у Києві попався головний психіатр Міністерства оборони України.DT.UA