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У Києві святкують день міста

27 травня в 05:00

Святкові заходи розпочнуться на Софійській площі.

Киев1 Майдан
Сьогодні святкують День Києва
Ганна Здоренко, DT.UA
У Києві 27-28 травня відзначають день міста. За традицією свято припадає на останню неділю травня.

Перше святкування дня Києва відбулося в кінці травня 1982 року і було приурочене до святкування 1500-річчя міста. Дата була умовна, провести святкування в кінці травня запропонував голова виконкому міської ради народних депутатів Ст. Згурський. Офіційно святкування дня Києва стали проводити з 1987 року, в останні вихідні травня.

У 2017 році ппро нагоди свята в столиці проведуть 30 загальноміських і 150 районних заходів.

 

Крім того, пробщественный транспорт змінить свій маршрут руху і терміни роботи.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київ святкування місто свято столиця
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