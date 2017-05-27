У Києві святкують день міста

Святкові заходи розпочнуться на Софійській площі.
Перше святкування дня Києва відбулося в кінці травня 1982 року і було приурочене до святкування 1500-річчя міста. Дата була умовна, провести святкування в кінці травня запропонував голова виконкому міської ради народних депутатів Ст. Згурський. Офіційно святкування дня Києва стали проводити з 1987 року, в останні вихідні травня.
У 2017 році ппро нагоди свята в столиці проведуть 30 загальноміських і 150 районних заходів.
Крім того, пробщественный транспорт змінить свій маршрут руху і терміни роботи.DT.UA