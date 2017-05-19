У Києві відкриють 11 пляжів

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Температура води в Дніпрі біля Києва поки що становить 14°. Комунальники готують пляжі.

У Києві готуються до пляжного сезону travellife.com.ua

До літнього сезону в столиці заплановано відкрити 11повідомили в Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

Зокрема, у Дніпровському районі запрацюють 8 пляжів – "Молодіжний", "Венеція", "Передмістна Слобідка", "Золотий", "Дитячий", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний"; в Оболонському – "Вербний" і "Пуща-Водиця"; у Деснянському – пляж "Чорторий". На всі пляжі планується отримати паспорти.

Окрім того, кияни та гості міста зможуть відпочивати у 17 зонах відпочинку біля водних об'єктів, але без можливості купання. Це: "Довбичка", "Лісова", "Русанівська коса", "Березняки", "Веселка", "Верхня", "Наталка", "Редьчина", "Біла", "Троєщина", "Галерна", "Осокорки", "Сонячна", "Святошин", "Голуба", "Синєозерна" та "Совська балка".

За даними синоптиків, у суботу, 20 травня, у Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ; температура вночі 7-9°, вдень 17-19°. У неділю, 21 травня, в Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.

19 травня температура води в Дніпрі біля Києва становила 14°.