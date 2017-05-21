У Києві відкрився оновлений велотрек

Кличко відкрив велотрек

У Києві відкрили оновлений велотрек , повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Ми кілька разів переводили полотно, тому що дуже складно було зробити ідеальні віражі. Випробування вони пройшли, спортсмени задоволені, велотрек відкритий", - заявив в ході відкриття мер Києва Віталій Кличко.



Він висловив вдячність активістам і небайдужої громадськості, які допомогли відвоювати велотрек у забудовника, повернути його громаді міста і реконструювати.





Київський велотрек побудований в 1913 році. Останні змагання на велотреку відбулися в 1999 році. У 2006 році земельну ділянку під велотреком віддали під забудову, згодом велотрек частково знесли. Велосипедне співтовариство протестували проти будівництва на території найстарішого київського велотреку.