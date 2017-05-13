У Києві відбудеться святкування Дня Європи

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Святкування відбудеться на Софійській і Контрактовій площі 14 травня.

На Софійській площі відбудеться святкування Дня Європи DT.UA

14 травня на Софіївській площі у Києві відбудеться офіційна церемонія відкриття Дня Європи в Україні, повідомляється на сторінці проекту Folk Ukraine в Facebook.

На гостей свята чекає концертна програма, яка почнеться о 12:00. Свято проходитиме за сприяння представництв ЄС в Україні, посольств держав-членів ЄС та Київської Міської Державної Адміністрації.

Крім того, на Контрактовій площі буде проходити "День Європи на Подолі". На святі виступить піаніст-віртуоз Антоніо Бразильєро Джонсон. А о 18:30 виступить Національний академічний оркестр народних інструментів з програмою, яка включає відомі хіти "Євробачення" і рок-хіти.

Раніше повідомлялося, що Рада послів Євросоюзу схвалила рішення з надання Україні безвізового режиму.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.

Раніше Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія провели успішний тріалог щодо надання безвізового режиму для України, досягнувши попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.