У Києві суд вже обирає запобіжні заходи затриманим екс-податківцям - Аваков

За словами міністра, головне, щоб "не вийшло, як завжди".
Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, запевнивши, що сторона обвинувачення вимагає великі суми застави.
"Зараз тривають слідчі дії, сьогодні вже почалося відповідне судове засідання в Печерському суді Києва, і я прошу підтримки з боку суспільтсва, щоб в нас не сталося, як завжди. І я сподіваюся, що досить високі застави, які ми запропонувати разом з прокуратурою, спрацюють і ми отримаємо відповідні рішення", - сказав Аваков на засіданні Камбіну.
Він також перелічив затриманих сьогодні екс-податківців. За словами міністра, в руках правоохоронців опинилися "колишній голова управління Міністерства доходів і зборів в Дніпропетровській області Шинкаренко, начальний податкової служби в Луганській області і колишній губернатор області Антіпов, голова податкової адміністрації Криму Цвиркун, начальник податкових підрозділів Святошинського, Дарницького, Печерського, Подільського, Шевченківського районів Києва, заступник голови податкової Полтавської області, начальник і заступник начальника Міндоходів Харківської області, начальник податкової інспекції полтави, а також чиновники податкової служби Дніпра, Одеси, Луганська і інших міст".
Тим часом, головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що 23 посадових особи затримано у рамках великої антикоррупційної операції. За його словами, в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка до відповідальності будуть притягнуті і співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, що нещодавно Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що заочні суди над Курченком і Клименком почнуться не пізніше Дня незалежності. За його словами, слідом за грошима екс-президента Віктора Януковича до держбюджету України надійдуть і кошти, вкрадені його найближчим оточенням.Інтерфакс-Україна