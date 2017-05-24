У Києві суд вже обирає запобіжні заходи затриманим екс-податківцям - Аваков

За словами міністра, головне, щоб "не вийшло, як завжди".

Аваков каже, що екс-податківцям вже обирають запобіжні заходи. Прес-служба Кабміну України

Запобіжні заходи затриманим сьогодні в ході масової операції екс-податківцям часів Олександра Клименка обирають в Печерському суді Києва.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, запевнивши, що сторона обвинувачення вимагає великі суми застави.

"Зараз тривають слідчі дії, сьогодні вже почалося відповідне судове засідання в Печерському суді Києва, і я прошу підтримки з боку суспільтсва, щоб в нас не сталося, як завжди. І я сподіваюся, що досить високі застави, які ми запропонувати разом з прокуратурою, спрацюють і ми отримаємо відповідні рішення", - сказав Аваков на засіданні Камбіну.

Він також перелічив затриманих сьогодні екс-податківців. За словами міністра, в руках правоохоронців опинилися "колишній голова управління Міністерства доходів і зборів в Дніпропетровській області Шинкаренко, начальний податкової служби в Луганській області і колишній губернатор області Антіпов, голова податкової адміністрації Криму Цвиркун, начальник податкових підрозділів Святошинського, Дарницького, Печерського, Подільського, Шевченківського районів Києва, заступник голови податкової Полтавської області, начальник і заступник начальника Міндоходів Харківської області, начальник податкової інспекції полтави, а також чиновники податкової служби Дніпра, Одеси, Луганська і інших міст".

Тим часом, головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що 23 посадових особи затримано у рамках великої антикоррупційної операції. За його словами, в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка до відповідальності будуть притягнуті і співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що нещодавно Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що заочні суди над Курченком і Клименком почнуться не пізніше Дня незалежності. За його словами, слідом за грошима екс-президента Віктора Януковича до держбюджету України надійдуть і кошти, вкрадені його найближчим оточенням.