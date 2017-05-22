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У Києві стався вибух біля офісу партії "Національний корпус"

22 травня в 17:29

Невідомого, який кинув вибуховий пристрій, зафіксувала відеокамера.

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Фото Сегодня

Зловмисник кинув вибуховий пристрій у двір приймальні партії "Національний корпус" (колишній "Азов") у житловій багатоповерхівці на Оболоні в Києві близько 4 годин ранку. Відеокамера зафіксувала момент злочину. Осколки вибухового пристрою пробили металевий паркан, обгоріла стіна будинку на першому поверсі. Люди в результаті вибуху не постраждали.

На місці події правоохоронці виявили "сліди вибуху невідомого предмета", - сказано в повідомленні Національної поліції у м. Києві. Йде з'ясування всіх подробиць та обставин події. По закінченні перевірки буде дана правова оцінка інциденту.

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Вибух автомобіля у Кропивницькому виявився імітацією замаху на співробітника пенітенціарної служби. За даними слідства, вбивство замовив один з ув'язнених.

За матеріалами: Сегодня
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