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У Києві розстріляли мотоцикліста

25 травня в 01:04

Вбивці втекли на автомобілі.

мотоцикл
Невідомі вбили мотоцикліста

У Києві на Харківському шосе невідомі розстріляли мотоцикліста і зникли, в місті оголошений оперативний план "Перехоплення", повідомили в київській поліції.
 
Потерпілий від отриманих вогнепальних поранень помер. За інформацією Espreso.tv, мотоцикліста застрелили з машини Seat Leon світлого кольору з номером АА5783МЕ. На виклик одразу прибула слідчо-оперативна група.
 
За словами очевидців, мотоцикліст зупинився на червоний сигнал світлофора. З ним порівнявся автомобіль і пролунали два хлопки.
 
"На місце викликали лікарів, проте постраждалий помер від отриманих поранень.
Поліцейські оглядають прилеглу територію, опитують свідків і очевидців події, за словами яких встановлено, що зловмисник зник на автомобілі "Сеат" жовтого кольору ", - повідомила начальник відділу комунікації столичної Нацполіціі Оксана Блищик на своїй сторінці в Facebook.
 
За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція розшукує стрілка.

 
 
23 березня в Києві застрелили  екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. Кілер відкрив по ньому вогонь біля готелю "Прем'єр-Палас" в центрі столиці, куди Вороненков йшов на зустріч з ще одним колишнім депутатом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим.
За матеріалами: DT.UA , Еспресо.TV ,
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Теги Київ мотоцикл помер вогонь світло Держдума Крим поліція Вороненков застрелив вбивство
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