У Києві розстріляли мотоцикліста

Невідомі вбили мотоцикліста

У Києві на Харківському шосе невідомі розстріляли мотоцикліста і зникли, в місті оголошений оперативний план "Перехоплення", повідомили в київській поліції.



Потерпілий від отриманих вогнепальних поранень помер. За інформацією Espreso.tv, мотоцикліста застрелили з машини Seat Leon світлого кольору з номером АА5783МЕ. На виклик одразу прибула слідчо-оперативна група.



За словами очевидців, мотоцикліст зупинився на червоний сигнал світлофора. З ним порівнявся автомобіль і пролунали два хлопки.



"На місце викликали лікарів, проте постраждалий помер від отриманих поранень.

Поліцейські оглядають прилеглу територію, опитують свідків і очевидців події, за словами яких встановлено, що зловмисник зник на автомобілі "Сеат" жовтого кольору ", - повідомила начальник відділу комунікації столичної Нацполіціі Оксана Блищик на своїй сторінці в Facebook.



За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція розшукує стрілка.