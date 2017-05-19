У Києві пройшов мітинг-реквієм в пам'ять про депортацію кримських татар

Україна відзначає День пам'яті депортації кримських татар.

У Києві на Майдані Незалежності пройшов мітинг-реквієм в пам'ять про жертв депортації кримськотатарського народу в 1944 році.



Організатором заходу виступив Меджліс кримськотатарського народу.





18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду крімськотатарського народу. За всій стране заплановані меморіальні заходи з вшанування пам'яті жертв депортації кримсько татар.

Кроме того, после незаконної окупації Криму Россией Навесні 2014 18 травня визначили як День боротьбу за права крімськотатарського народу.

После Захоплення Криму російська окупаційна влада забороняє Кримська татарам організовувати дні пам'яті жертв депортації, Влаштовуючи свои пам'ятні дні.