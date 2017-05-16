У Києві пройшла акція на підтримку антитютюнового законодавства

Активісти вимагають прийняття Верховною Радою законопроектів №2820 і №4030а.

У понеділок, 15 травня, активісти громадської організації "Життя" та коаліції "За вільну від тютюнового диму Україну" провели під стінами Верховної Ради акцію із закликом прийняття нових законів, що регулюють виробництво та продаж тютюнових виробів.

Активісти зібралися біля парламенту під час засідання Погоджувальної ради і вимагали включення до порядку денного Верховної Ради законопроектів №2820 і №4030а.

Законопроект №2820 був розглянутий парламентським комітетом з питань охорони здоров'я в жовтні 2015 року і рекомендований до прийняття в першому читанні, але Верховна Рада за нього досі не голосувала.

Проект закону, зокрема, передбачає заборону тютюнових виробів з ароматизаторами, заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім, заборону реклами сигарет в інтернеті, а також розміщення на 65% упаковки сигарет фото із зображеннями органів, уражених викликаними курінням хворобами. Документ також встановлює нові рівні максимального вмісту смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет.

Українські виробники тютюнових виробів виступають проти прийняття цього законопроекту, заявляючи про загрозу зриву виробничого процесу і зниження податкових надходжень до бюджету.